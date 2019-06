"Si la torre 412 hubiera estado activa no hubiera sido necesario hacer un by pass desde Colonia Elía (Entre Ríos) hasta la estación transformadora (ET) de Nueva Campana (Buenos Aires), donde hay dos estaciones que transforman la energía para llevarla a distintos niveles de consumo", explicó Sarmiento.

apagón-neuquen-(8).jpg Claudio Espinoza

Sarmiento afirmó que: "La torre 412 se desactivó en forma programada y estaba fuera de servicio hace 30 días, es decir, esto estaba previsto porque la base de la torre estaba corroída por efectos del tiempo y por el agua ya que estaba emplazada en el Río Paraná. Este tipo de torres son para líneas de 500 kilovoltios (kV)".

"Entre Yacyretá y Salto Grande hay dos líneas de transporte de energía. A 159 km de Salto Grande se encuentra Colonia Elia en donde se produjo a, 28 km al norte, una falla en el sistema de transporte que fue detectado, controlado y se soluciono a tiempo. Minutos mas tarde, a 21 km al sur de Colonia Elia, se produjo otro corte que provocó una crisis en el sistema de Salto Grande, este sistema es como un interruptor o "relé", similar al que puede encontrarse en un auto, que corta la energía y funciona como sistema de seguridad", explicó Sarmiento.

p05-f04--apagon-estaciones.jpg

"Al haber caído una de las dos líneas se produjo una sobrecarga de demanda en la línea restante. El sistema de Salto Grande recibió esa sobredemanda y paró su actividad al salir en forma automática 10 de los 14 generadores del complejo hidroeléctrico. A partir de este evento, se desencadenó una crisis del sistema porque los sensores presentes en cada una de las centrales hidroeléctricas del país reaccionaron de la misma forma. En casi todo el territorio nacional, salvo Tierra del Fuego, el SIN transporta, de norte a sur, energía de alta tensión, es por esto que se produjo un apagón en todo el país", afirmó Sarmiento.

"Este apagón es inédito, no existe en el mudo, salvo en Ucrania donde hubo una situación similar en 2017 producida por un ciberataque. En el caso argentino, es apresurado hacer hipótesis y hasta el momento, todo parece indicar, que los dos incidentes que se produjeron antes de las 7 de la mañana del domingo entre Salto Grande y Colonia Elia fueron los que desencadenaron esa reacción en cadena que afectó la protección digital que tiene cada una de las centrales que evalúa si hay una mayor demanda se baje la frecuencia y si hay una menor demanda se suba la frecuencia", concluyó Sarmiento.

