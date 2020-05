D'Onofrio brindó cifras del grave perjuicio económico que les traería y advirtió que el fútbol no debería regresar "hasta no tener la seguridad absoluta".

¿Se viene otra polémica y tironeo AFA-River? Para el presidente del Millonario, Rodolfo D’Onofrio, el fútbol no debería volver “hasta no tener la seguridad absoluta” de que no habrá contagios de coronavirus” y agregó que “arriesgar una fecha es imposible”.