La foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa que despertó los rumores de casamiento

La imagen publicada por Tinelli no pasó desapercibida, ya que etiquetó a Milett Figueroa y añadió dos emojis de corazones en llamas, generando una ola de comentarios y preguntas sobre el estado actual de su relación. Este gesto sugeriría que la pareja podría estar contemplando la posibilidad de formalizar su compromiso, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente.

Cabe destacar que la relación entre Tinelli y Figueroa comenzó en septiembre del año anterior, durante las grabaciones de 'Bailando 2023'. Desde entonces, han evidenciado una química especial, y la modelo peruana abandonó el reality de baile para estar más cerca del presentador argentino.

Qué habían dicho Tinelli y Milett sobre la posibilidad de casarse

En una gala de 'Bailando 2023', Marcelo Tinelli bromeó acerca de formalizar la relación y avanzar hacia el siguiente nivel. En ese momento, expresó su disposición para casarse con Milett, incluso considerando solicitar consejos a un amigo. La modelo, al ser consultada sobre la posibilidad de matrimonio, respondió: "Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno... a mí me nace casarme con el amor de mi vida".

La reciente imagen compartida por Tinelli ha avivado las especulaciones sobre un compromiso inminente entre la pareja, sumándose a la lista de posibles bodas destacadas en el mundo del entretenimiento argentino.