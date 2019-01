La gala de Netflix

La cinta mexicana Roma obtuvo las estatuillas a mejor película extranjera y mejor dirección, para el cineasta Alfonso Cuarón.

Netflix ganó en casi todas las ternas en las que estaba nominado, algo que ni los estudios más grandes lograron conseguir.

Fue precisamente Cuarón quien hizo un buen análisis de la actual situación de la industria al defender al gigante por producir, distribuir y exhibir Roma. El director sostuvo que la enorme avaricia de los grandes estudios, cadenas y distribuidoras nunca le hubiera dado oportunidad a una película sobre una trabajadora doméstica, hablada en español y en blanco y negro, mientras que Netflix ni siquiera lo cuestionó.

En alza: Según el banco de inversión Goldman Sachs, Netflix será la acción estrella del 2019.

Otras perlitas

Una de las sorpresas de la noche fueron las distinciones de Bohemian Rhapsody como mejor drama y Green Book como mejor comedia. Algo que sí, se venía venir era la consagración de Rami Malek como mejor actor por su descomunal performance como Freddy Mercury.

La decepción fue para la película con más nominaciones, Vice, y para uno de los fenómenos de crítica, Nace una estrella, con Lady Gaga.

Picante cruce en Twitter con HBO

En los últimos días se dio un divertido y filoso cruce entre HBO y Netflix en las redes. Todo comenzó cuando el canal que inició sus transmisiones en 1972 chicaneó a su competidor de streaming al lanzar desde su cuenta oficial: “Una niña no necesita una venda”, junto a una imagen de Arya Stark, quien queda ciega en Games of Thrones, en alusión a Bird Box, el nuevo éxito de Netflix.

Desde la plataforma fundada por Reed Hastings contestaron con una imagen de Sandra Bullock, protagonista de Bird Box. “Tal vez a una niña no le vendría mal que se la prestemos”. “No, gracias”, replicaron desde HBO con un gif de Daenerys Targarye, estrella de Game of Thrones. Desde Netflix respondieron “de nada”, junto a un gif de Claire Foy, en el rol de la reina Isabel II de The Crown, colocándose la corona.