“Me empezó a sacudir hasta que quedé en el piso, me empezó a pegar patadas y no me defendí, no sé por qué”, contó la joven a LMN. “Pensaba que en algún punto él iba a parar, pero no”, reflexionó.

“Te voy a matar, te voy a sacar desnuda a la calle”, le repetía el hombre, hace dos semanas, mientras la agredía en la vivienda en que convivían en esta ciudad.

Todo comenzó alrededor de la 1 de la madrugada, y como consecuencia, la joven terminó con hematomas e incluso con la marca de las zapatillas de su pareja en el cuerpo.

Tras la brutal golpiza, la víctima indicó que el hombre salió de la casa, instante en el que ella logró vestirse. “Me voy afuera y él me empezó a sacudir en la calle. Cuando me soltó quise entrar y me cerró el portón, metí la mano y me apretó todos los dedos”, detalló, y sostuvo que aún tiene secuelas por ese golpe.

En ese instante, pese al dolor, la joven logró abrir la puerta pero él no se detuvo.

“Me empezó a pegar contra el portón y me quedé sentada ahí, porque no podía hacer nada”, recordó indignada.

“Cada vez que se enojaba, él me echaba porque era quien pagaba el alquiler y se aprovechaba de eso”, sostuvo, y recordó las amenazas que recibió del petrolero esa madrugada: “Me dijo que me iba a arrepentir, que él me dio todo, que era una hija de puta”.

La madre de la víctima también se vio involucrada en la situación al recibir una llamada del agresor. “Vení a buscar a tu hija porque la voy a matar”, le sentenció por teléfono.

Minutos después, encontró a su hija sentada afuera de la casa, descalza y brutalmente golpeada.

“Él me dijo que había llamado a la Policía pero era mentira, mi mamá los llamó, fue ella quien logró sacar algunas cosas mías”, concluyó la joven.

144 Línea nacional, gratuita: denunciá y pedí ayuda. Opera las 24 horas los 365 días del año.

Me tiró un vaso, me dijo que me iba a matar y al otro día no se acordaba de nada, me trataba de loca”. La víctima. Una joven de 20 años

Vecino de Centenario golpeó con un palo a una adolescente

Con un gran moretón y un derrame en el ojo izquierdo, así le quedó el rostro a una adolescente de 16 años luego de que un vecino de 44 la golpeara con un palo en medio de la calle.

La semana pasada se realizó una audiencia en la que el juez Diego Piedrabuena avaló el pedido de la fiscalía y elevó la causa a juicio contra el hombre, acusado por lesiones leves.

Dado que la pena prevista para este tipo de delito es inferior a los tres años de prisión, se solicitó que sea juzgado por un tribunal unipersonal.

El brutal episodio sucedió el 18 de noviembre de 2016, en la localidad de Centenario.

Eran alrededor de las 20:30 y la víctima se encontraba junto a su hermana en el pasaje Abraham.

Fue ahí que el hombre golpeó con un palo a la joven, vecina del barrio, quien terminó con heridas en la cara.