La gran batalla

Seguramente, el minuto a minuto en el rating será una pelea feroz entre los conductores. Un dato no menor es que el año pasado Su se llevó una victoria ajustada en las mediciones, ya que en la mayoría de los programas ganó por escasos puntos. En el inicio de su temporada número 30, la diva alcanzó los 24 puntos de rating.

“The House of Grieta”

Más allá de quién gane el primer round en el rating, Lanata ya tiene listas algunas sorpresas: por primera vez, PPT presentará “The House of Grieta”, un sketch semanal con el humor político más picante, en formato de sitcom. Dos familias rivales, cegadas por el odio, deben convivir bajo el mismo techo, luchando por una casa que creen que les pertenece.

El humorístico tendrá la participación de más de 11 personajes políticos, que serán encarnados por artistas e imitadores como Martín Bilyk, Mareke, Gladys Florimonte y Laura Bruni.

Otras de las novedades que tendrá PPT es una mesa de discusión, polémica y debate integrada por Gonzalo Bonadeo, Willy Kohan, Marina Calabró y Jesica Bossi, quienes harán un intercambio con el conductor sobre los temas que se traten en el programa, además de aportar información y sus puntos de vista. Como es habitual, Lanata hará su clásico monólogo con el repaso de los principales hechos de la actualidad. Por un lado, mantendrá su estructura habitual, con eje en las investigaciones periodísticas.

Desde Canadá

Susana ya abrió el paraguas y puso todas sus fichas en la entrevista exclusiva que les hizo en Canadá a Luisana Lopilato y Michael Bublé. Es la primera vez que la pareja acepta dar una nota para hablar sobre todo lo que vivieron con la enfermedad de su hijo Noah, quien está superando un cáncer.

El jueves, Luisana no dudó en retratar el momento con Su en las redes: “¡Miren quién vino a visitarme a Vancouver! Lindo Tenerte en casa @Su_Gimenez. Hermoso día con una diva total a la que quiero mucho”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Única: Luisana Lopilato y Michael Bublé recibieron a Susana en su casa de Vancouver.

Entre Cristina y María Eugenia Vidal

Laura Bruni fue la elegida por Jorge Lanata para interpretar a Cristina Fernández de Kirchner y a María Eugenia Vidal. Laura ya es consciente de que, más allá de lo actoral, no es una tarea fácil la que le toca: “Voy a recibir críticas desde el primer momento. Les pasa a todos los imitadores. No me interesa, soy una actriz componiendo dos personajes. No voy a hablar de política, no soy militante. Si mañana me dicen ‘hacé a Lilita’, la hago”, dijo Bruni antes de su debut.

La casa está en orden

El productor de Susana, Federico Levrino, habló sobre el futuro de Antonio Gasalla y Fátima Florez dentro del programa tras el escándalo. Aseguró que la participación de la imitadora “seguirá como todos los domingos”. “Esto se lo expliqué a ella. Está en el programa para todos los segmentos, no es que está para alguno en especial”, aclaró Levrino en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Asimismo, indicó que “hay días que no va a estar con la Empleada Pública ni en el living; por ahí estaría en un musical”.

Sobre los trascendidos de que Gasalla había querido bajar a Fátima de su sketch y de que luego evaluó su renuncia al programa, aclaró: “Antonio no está molesto con nada, esto se los digo de verdad”.