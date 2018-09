La grieta, más fuerte que nunca

No obstante, apuntó hacia el gobierno al señalar: “Se metieron con mis hijos, me escracharon en la escuela a la que van mis hijos. Hay códigos que se respetan. Les molesta que yo sea K, usaron el manual de procedimiento, como el del Fino (Palacios) y Ceccati”.

“Yo soy peronista, mi diferencia es que yo quiero que todos viajemos a Miami y ellos quieren ir solos. Ellos tienen un problema con nosotros. Se emocionan con Un sol para los chicos, pero si pudieran agarrar un camión y atravesar a todos los piqueteros lo harían. Bájense la careta, salgan del clóset, digan realmente qué piensan”, pidió, al tiempo que anunció que no volverá a hablar de política.

“La estrategia del enemigo fue tomarme literalmente. Pisé el palito en querer ser contundente"

El que se hizo eco ayer a la mañana de las palabras del Midachi fue Jorge Lanata al expresar: “Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien”. “Es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta. ¿Por qué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política? Nunca fue prestigioso”, añadió bajándole el precio al actor.

“Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad”, remató, quitándoles crédito a las opiniones de la gente famosa.

Por otra parte, el ex arquero José Luis Chilavert salió a cruzar a Brieva desde la trinchera de Twitter. “Sr. Dady Brieva, usted es el Pepino de Mar II”, escribió apelando al apodo que había utilizado con Alexander Caniggia para criticar la ostentación que hacía de su vida mostrándose en un yate en Miami. “Usted no quiere a su país, porque no sube en un avión de Aerolíneas Argentinas con vuelo directo a Venezuela, le haría un gran favor a su hermoso pais. Es triste llegar a viejo y sin cerebro”.