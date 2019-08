La historia de Noelia conmovió a todos

Noelia Garella, una joven con síndrome de Down nos enseña que no existen limitaciones cuando se quiere cumplir un sueño. A pesar de tener que soportar los prejuicios que implica padecer la enfermedad, hoy cumple el sueño de enseñar. "Una vez en un colegio donde quise estudiar, la directora dijo 'en este colegio no aceptamos monstruos'", recordó con angustia ese momento donde a pesar de todo no bajó los brazos.