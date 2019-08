Pase-de-factura-de-darin-a-campanella-2.jpg

Durísimo

El Chino, que fue integrante del equipo de producción de ese film, reveló una historia desconocida y le realizó un fuerte reproche al director argentino. “Lo voy a decir porque es algo que me vengo guardando hace mucho tiempo. Yo formé parte de la producción de El secreto de sus ojos y en determinado momento, Juan Campanella, que ya había hecho tres películas con mi viejo y eran muy amigos, tenían una relación muy estrecha, anuncia que se cayó una pata de la producción de la película. Eso hizo que hubiera menos dinero y uno de los pedidos de la producción de la cual estaba a cargo y encabezaba Juan era que todos hicieran un esfuerzo para poder producirla, poder llevarla a cabo. Mi viejo fue el primero en decir: ‘Yo reduzco mi cachet, se me paga en distintos plazos’. Debe ser de los pocos que hizo eso”, reveló a La Nación.

“Eso nunca se le reconoció a él, incluso con el éxito posterior de la película, cuando viajó por todo el mundo, no vi que le mandaran ni una botella de vino. Me parece muy injusto en ese sentido. Ya en aquel momento le dije: ‘vos tendrías que haber entrado como socio coproductor, ceder que no te paguen esa parte pero que se te reconozca a futuro, financiar la película. Él es el primero que cede”, agregó el joven actor.