“Vengo de una familia de bajos recursos. Siempre nos costó alimentarnos y más durante la universidad. Mi preocupación no solo era estudiar, sino también alimentarme. Así que me costó mucho estudiar en la universidad. Mis padres estuvieron mucho tiempo desempleados y se las arreglaban con changas y con lo que podían. Mi vieja siempre me dijo que la educación es todo", señaló Christian.

Embed

"Quiero agradecer porque uno no crece solo: crece con un entorno y -por lo menos en mi caso- ayudado por muchas personas. Hoy soy una persona agradecida con mi pasado porque me enseñó a valorar lo mínimo que tengo, las mínimas cosas que me pasan en la vida. Y estar atento, porque en la buena fortuna hay que estar más atento que nunca: ahora puedo estar recibiendo una alegría y mañana podría estar en una situación difícil", indicó.

"La educación te abre puertas, te hace ver la realidad de otra manera, sos menos dominable. Si hay algo que siempre dice mi mamá es que la ignorancia hace que uno después sea una persona que no la pueden dominar fácil, por eso ella siempre me insistió. Entonces les diría a los padres que si están haciendo un gran esfuerzo por sus hijos, que lo sigan haciendo. Porque ese hijo nunca se va a olvidar de todo el esfuerzo que hicieron, va a ser muy gratificante", siguió.

En ese momento, le contó a Santiago del Moro que antes de recibirse escribió una carta para reconocer a todas las personas que le habían dado una mano a lo largo de su vida. “Unos días antes de recibirme escribí una carta para mí, fue lo primero que me salió, y la verdad que me pregunté cómo había llegado a recibirme, debido a quiénes, cómo… Y me salió escribir una carta agredeciéndoles a todas aquellas personas e instituciones barriales que me habían acompañado”, contó.

Del Moro no pudo aguantar las lágrimas y se mostró completamente conmovido.

Aquí está la carta:

Carta-1.jpg

Carta-2.jpg

Carta-3.jpg

LEÉ MÁS

Papelón en PH: popular cantante se pasó de copas y habló de más