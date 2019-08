Papelón en PH: popular cantante se pasó de copas y habló de más

Buscando salir de la esa situación, Andy le preguntó a la cantante por qué le tenía fobia a los pies –confesión que realizó en la sección “Punto de encuentro”. “No puedo verlos, ni tocarlos. De las mujeres capaz que si. Todo viene a raíz del machismo porque mi abuelo venía y le decía a mi abuela, sácame las medias, lávame los pies. Y mi mamita me decía que lo tenía que hacer. Yo le decía que no lo hiciera. Que se lave los pies solo. Pero mi mamita se arrodillaba para sacarle las medias y ponerle agua calentita, para que el señor se laven los pies”, relató.

“Entonces, ¿Te gustan más los pies de las mujeres?”, insistió el anfitrión. “Ni de hombres ni de mujeres. Bah, depende de los pies”, respondió y continuó diciendo: “Una de las cosas de los hombres que más me gusta es verle los pies”. Efectivamente esa frase terminó confundiendo a Andy y todos los invitados.

“Estoy confundido. Hay algo raro en el relato que no terminó de entender”, le explicó Kusnetzoff, a lo que Johana Rodríguez reveló: “Mira, voy a confesar algo, estoy media en pedo”. “Cuidemosla”, le dijo Lozano a Andy, entre risas, pero ella siguió.

“Yo hice un videoclip, que el tema se llama ‘Hablame de mí’ de Banda MS, que fue idea de Pablito Lescano y por él me rapé. Él me dijo: “Johana, tenés que raparte porque te siguen mucho las lesbianas y yo se que en mi vida pasada fui un hombre. Y no es que me gusten las chicas pero he tenido experiencia con chicas, anteriormente, cuando era adolescente”, agregó.

Sus dichos no fueron pasado por alto en las redes sociales, ya que ella, en una entrevista anterior, había asegurado que había rapado su cabeza para concientizar sobre la lucha contra el cáncer.

“#PodemosHablar insoportable Johana Rodriguez, dice que está en pedo!!! Debe ser verdad xq en los otros programas dice que se rapó por los niños que están enfermos, y en PH dice que lo hizo xq le dicen que la siguen mucho las lesbianas, bueh!!!!”; “Jajajajajja la de ph que acaba de decir que está medio en pedo. Es yo después de 2 pintas en una cervecería”; “Johana rodriguez de "viru kumbieron" en pedo total en #podemoshablar #ph hdp jajajajajaja”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

