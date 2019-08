Tras conocer el testimonio de la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, Mario Massaccesi se animó a contar que también sufre ese trastorno. “Me pasa seguido, pero nunca fui al médico”, explicó en la revista Paparazzi.

“Cuando ocurre tengo mucho miedo dentro de mi casa. Siempre me despierto paralizado del cuello para abajo y en mi cabeza consciente de que me puedo mover, pero no puedo”, agregó.

Terrible: “Si quiero reaccionar o disparar, no puedo porque todo mi cuerpo está inmóvil”.

Horror

En la misma línea, siguió detallando la extraña experiencia: “Si llega haber alguien en casa en ese momento y si me quiero rajar,

o si quiero reaccionar o disparar, no puedo porque todo mi cuerpo está inmóvil.

Me cuesta mucho reincorporarme, ¡es tremendo!”.

Por último, el periodista destacó que, si bien intenta no asustarse, tuvo noches en que las pasó en vela porque no la pasó nada bien. “Me gusta desdramatizar las cosas, pero es espantoso”, sentenció el conductor.

Exorcismo

Hace pocos días atrás, Delfina comentó sobre algunos mensajes que le llegaron tras contar sobre su trastorno: “Con esto de la parálisis una insólita cantidad de personas me escribieron para recomendarme entidades católicas y pasarme teléfonos de curas que prestan servicios de ‘exorcización’. Estoy maravillada con los niveles medievales que estamos manejando”.

Varios comentaristas luego le dijeron que padeciendo lo mismo, les funcionaba rezar y pedir por la virgen María. Otros coincidieron con la idea de que hacer un exorcismo era algo “medieval”.