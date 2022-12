La importancia de darse la nueva dosis de la vacuna contra el COVID

“Hasta ahora siempre supimos que iban a aumentar los casos con respecto al verano pasado, aumentó en el hemisferio norte, no tiene la misma estacionalidad todavía que el resto de los virus respiratorios y se están acomodando en esa competencia del nicho de los virus respiratorios”, afirmó Vizzotti.

En un alto de la reunión, en el Salón de los Pueblos Originarios, Vizzotti precisó que “tenemos las vacunas y tenemos que avanzar en la vacunación con refuerzos”, a más de dos años y medio de iniciada la pandemia en Argentina.

“Todas las personas que pasaron más de 120 días de la última dosis, no importa el número de dosis ni el número de refuerzos, tienen que darse una dosis para poder estimular las defensas y trabajar en ese sentido para que, sabiendo qué casos va a seguir habiendo, eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes sobre todo quienes tienen más riesgo”, afirmó. Sobre el advenimiento de las fiestas y las vacaciones, señaló que “no hay ninguna recomendación en particular más que la de siempre: ante cualquier síntoma, consultar”.

Desde el Ministerio de Salud porteño destacaron que la cantidad de vacunados en las últimas semanas pasó de 500 por día a 20.000, lo cual es una buena señal de cuidado por parte de los ciudadanos.