La incertidumbre ronda en torno a los vuelos low cost

Tras la decisión de Nación de no abrir el aeropuerto de El Palomar por la situación sanitaria del país Flybondi y JetSmart vieron frustrada la vuelta a los vuelos de cabotaje, por lo que el reinicio del mercado de las empresas low cost deberán esperar.

Desde Flybondi, aseguraron por medio de un comunicado, que “volar desde Ezeiza no es una opción comercial” y que “las autoridades del gobierno y de los organismos reguladores conocen esta realidad”. Además, se quejaron por no poder reactivar su actividad en el país y aseguraron que la decisión abre un interrogante para “los pasajeros que adquirieron tickets para volar desde El Palomar y que hasta último momento no saben desde donde saldrá su vuelo”.