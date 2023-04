La inédita confesión de Matías Almeyda sobre el descenso de River

Matías Almeyda-River.mp4

El descenso fue ctastrófico para los hincha y Matías Almeyda, en diálogo con YouTube The Coaches' Voice, contó cómo se vivió la situación: "Desgraciadamente, perdimos la eliminatoria. Era la primera vez en la historia de River que descendía. No pudimos salir del estadio hasta las cuatro de la madrugada".

Además, contó cómo fue el momento en el que decidió postularse para el puesto de director técnico: "No paraba de darle vueltas a la cabeza para tomar una decisión. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Passarella, el presidente de River entonces. Le dije que quería ser el entrenador".

La primera respuesta de Passarella fue negativa: “'¿Vos estás loco? Si sos el entrenador y te va mal, no dirigís nunca más en tu vida'". Sin embargo, Almeyda estaba convencido: “'No me importa. Me va a ir bien. Me va a ir bien'".

"Seguramente Passarella tenía razón cuando me dijo que estaba loco de decidirme a tomar River en mi primer trabajo en el banco. Sin nada aún como entrenador, y ante una situación tan dramática como la que te conté. Pero esa decisión fue lo que me hizo arrancar y ser lo que soy ahora", concluyó conforme con lo elegido.

Finalmente, el convencimiento de Matías Almeyda triunfó, ya que se convirtió en el entrenador de River y quedará recordado en la historia como el responsable de que el Millonario retorne a su lugar.