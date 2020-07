La inmunidad ante el COVID-19 puede desaparecer en meses

El estudio, que todavía no fue objeto de examen por parte de otros colegas científicos, enfatizó entonces que no se puede dar por descontada la inmunidad tras haber superado una primera vez la enfermedad. Este es el caso de otros virus como la gripe. Algunas expertos que no participaron en el informe estimaron que estos resultados pueden influir en cómo los gobiernos preparan la nueva fase frente a la pandemia, incluida la fabricación de una vacuna. La investigación "subraya la necesidad de comprender mejor cómo funciona la respuesta inmune protectora al COVID-19 para poder desarrollar una vacuna eficaz", comentó Lawrence Young, profesor de oncología médica en la Universidad de Warwick, del Reino Unido.

"Si a la infección se responde con niveles de anticuerpos que disminuyen en dos o tres meses, la vacuna hará potencialmente lo mismo y una sola inyección no será quizás suficiente", explicó, por su parte, la doctora Katie Doores, autora principal del estudio, al diario británico The Guardian. Así, señaló que las personas podrían reinfectarse en ondas estacionales y que las vacunas pueden no protegerlos por mucho tiempo. Además, revelaron que los niveles de anticuerpos aumentaron más y duraron más en pacientes con casos graves. Esto puede deberse a que los pacientes tienen más virus y producen más anticuerpos para combatir la infección.

Hay otros cuatro tipos de coronavirus en circulación generalizada que causan el resfriado común. "Las personas pueden reinfectarse con bastante frecuencia. Debe significar que la inmunidad protectora que las personas generan no dura mucho tiempo. Parece que SARS-CoV-2 podría estar cayendo en ese patrón también", agregó Stuart Neil, coautor de la investigación.

DonARG, proyecto nacional

Un conjunto de estudiantes y recién graduados creó DonARG, un proyecto que busca fomentar la donación de sangre y plasma. Además de su página web, abrieron un centro en Buenos Aires para anotar a donantes.