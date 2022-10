La insólita profesión que estudia Oriana Sabatini: "Tiene que ver con los cadáveres"

Oriana Sabatini en Luzu TV.jpg

Su confesión generó la sorpresa de todos en la mesa, quienes no tardaron en consultarle de qué se trataba. A lo que la cantante detalló un poco más: “Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios”.

“Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida”, confesó sobre los motivos por los cuales se le ocurrió empezar con este curso. Pese a su pasión, también mencionó que no ha tenido todavía la oportunidad de toparse con un cadáver.

“Todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar. El curso es online porque no puedo estar en España, que es donde se hace. Pero cuando termine toda la teoría debo hacer la práctica”, explicó haciendo alusión a que en el corto tiempo tendrá la oportunidad de iniciarse.

Oriana Sabatini en Nadie Dice Nada.png

Además, para que quede claro cuál es la rama a la que planea dedicarse, detalló las diferencias entre las carreras que suelen confundir por el hecho de estar vinculadas: “Está la tanatoestética, que es más que nada la parte del maquillaje. Y después, la tanatopraxia, que es el abrirlos, sacarles los órganos, formol…”.

“Toda la vida me apasionó la muerte. Me apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar, porque quiero trabajar en la música. Entonces descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto, así que dije: ‘¿Por qué no?’”, explicó Oriana Sabatini sobre cómo fue que se le ocurrió empezar esta carrera.