La jugada invitación de L-Gante para Wanda Nara

Wanda Nara en Roma.webp

Como suele ser habitual en ella, derritió su Instagram al subir una foto en la cual se la puede ver sin ropa interior, pero con una bata que lograba taparla. Además, en sus manos tenía un plato con una ensalada.

Ante esta foto subida de tono, L-Gante no tardó en comentarla para mantener prendido el fuego del amor que los une pese a la distancia. Primero, Wanda le respondió a un hater de manera irónica. "Buenas noches para vos", lanzó junto a un corazón.

Al ver la respuesta de la empresaria, el cantante de cumbia 420 aprovechó la situación y le tiró un palito. "Si es con vos mejor", disparó elogiando a quien le dio un beso hace unos días en un boliche.

L-Gante le comentó la foto a Wanda Nara.webp

Sumado a esto, en diálogo con LAM, hizo mención a lo que le atrae de una mujer. “Me enamoro del corazón y del alma: Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”.

Al ser consultado por Ángel de Brito sobre si sucedió algo con Wanda, L-Gante se mostró audaz y no pisó el palito: "Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”.