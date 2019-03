“De una vez por todas en la provincia y en la Nación se da este debate, de cuáles son los límites del derecho de protesta, y si el interés particular de un sector puede estar por sobre el interés general”, destacó el letrado, y siguió: “Esta sentencia deja en claro que cuando uno reclama o peticiona, no se puede hacer cualquier cosa de manera violenta y prepotente. Que aquel que no cumple con la ley tiene un castigo”.

El juez de garantías Mauricio Zabala fue quien declaró culpable a Baudino por los cortes de calles. "Tuvo como probado el entorpecimiento a los transportes por tierras, o sea se comprobó con las pruebas que aportamos qué personas quedaron atrapadas en medio de embotellamientos de tránsito, que perdieron el colectivo, que no pudieron tomar taxis o dejar a sus hijos en el colegio”, relató Pino.

El letrado consideró al “fallo alentador porque nos animó a poner en debate estas situaciones, con instrucciones muy precisas del intendente Quiroga, que tuvo la decisión firme de no dejar pasar este hecho”.

También criticó la decisión del Ministerio Público Fiscal "que decidió bajarse de este barco, de no continuar con la investigación, lo cual lamentamos”.

Acerca de la decisión de la Justicia favorable a la Municipalidad, consideró que “hoy no solo hemos sentido el respaldo de la Justicia sino que además respalda a todos aquellos ciudadanos que no quieren ser rehenes y quieren circular con tranquilidad por las calles de la ciudad”.

