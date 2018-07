El sábado pasado el Municipio realizó una denuncia ante la justicia por usurpación de un terreno municipal por parte de dos comunidades mapuches.

El lunes la Fiscalía tomó conocimiento de la situación y de una explicación de antecedentes realizada por el Municipio donde indicaron que si bien había una entrega de 50 hectáreas en 2011 por decreto municipal, nunca fue refrendado por el Concejo Deliberante. Por eso el fiscal Pablo Vignaroli ordenó que se realice una identificación de personas en el predio y le había dado seis horas para que lo abandonen.

Este mediodía Vignaroli recibió a integrantes de las Confederación Mapuche, quienes le explicaron el antecedente del convenio firmado con Farizano.

“Con lo cual lo que nosotros determinamos ahora es dejar sin efecto el desalojo y vamos a recabar información para ver cuál de las dos versiones podemos acreditar y ver si hay delito penal o civil”, explicó el fiscal.

En las próximas horas la Fiscalía realizará entrevistas a diferentes personas y estudiará los antecedentes que presentaran ambas partes del conflicto. Vignaroli comentó que quiere precisar si ese territorio fue incluido en el relevamiento de tierras mapuches que realizó recientemente la Nación.

Las comunidades mapuches que habían recibido la tierra a través del decreto de Farizano son Newen Mapu y Puel Pvjv.

Jorge Nawel, werken de la Confederación Mapuche, explicó que estaban a la espera de que el actual gobierno municipal realizara la mensura de esas tierras. “No pensamos que había mala fe en esa dilación pero cuando le mandamos una nota de pronto despacho para que lo agilice nos responde con esta denuncia de usurpación”, afirmó Nawel.

Por su parte, Hernán Ruiz, subsecretario de Tierras Fiscales del Municipio relató que el sábado pasado constataron la instalación de un tráiler dentro de un predio municipal por lo que hicieron la denuncia por usurpación. “Jorge Nawel miente porque acá no hay desalojo porque en el predio no hay más que un tráiler. Están planteando que esa tierra les corresponde, por un decreto de Farizano de 2011 que nunca fue tratado en el Deliberante y además el Ejecutivo constató que no hubo ningún avance en ese territorio”, afirmó el funcionario.

“Ahí es donde surge el interés de Nawel . En 7 años y medio nunca plantearon un adelanto en la tierra. Por eso nos llama la atención ahora, es un interés solo para acumular tierra. Pero nunca hicieron nada. No hay un árbol, no hay un poste, lo único que hicieron el sábado es colocar un tráiler”, aseguró Ruiz.

