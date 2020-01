“La orden del juzgado de que no se puede actuar durante 90 días es una medida cautelar es una medida cautelar que lo que veíamos era una falta de comunicación que eran esas obras a quién iba a afectar, no había audiencia pública, no se los había informado y consultado a los vecinos en un por eso nuestro argumento tuvo sustento”, explicó el defensor del Pueblo, Ricardo Riva en diálogo con LU5.

Dijo que la actual gestión municipal, apenas fue notificada del fallo judicial, ordenó frenar las acciones en los diferentes barrios. “Hay que revisar todo, ver el tema ambiental y determinar cómo continúa” agregó en referencia a las estructuras de las antenas que construye una empresa privada a fines de instalar antenas de comunicación.

En la presentación Riva informa que se instalaron estructuras de 25 metros de altura en espacios públicos cedidos que modificaron el uso de lugares. Acota que además no existe certeza de ‘inocuidad’ en la salud de las personas de las antenas de telefonía celular

