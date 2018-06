La ley de tarifas le costaba $2000 millones a Neuquén

“La ley que sancionó el Congreso es retroactiva al mes de noviembre y es el impacto en las arcas provinciales, que corresponde a impuestos locales y a regalías”, precisó Gutiérrez.

El gobernador no quiso sentar posición respecto del debate que se dio en la Cámara Alta del Congreso sobre los tarifazos, sino explicar un proceso que, dijo, tuvo la intervención de la Justicia. Indicó que eso dio origen a audiencias públicas, que derivaron luego en un sendero de precios gradual a cuatro años.

“Estamos llevando adelante una gran revolución energética y de producción en Neuquén de la mano de Vaca Muerta, pero esa energía que necesitamos en cantidad requiere de un consumo racional, de eficiencia energética y de precios competitivos”, señaló.

Destacó que la provincia hizo su parte respecto del impacto de la suba en el valor de los servicios, al enviar una normativa a la Legislatura que prevé quitar de las facturas de gas lo que se cobra de Ingresos Brutos, y pidió que los municipios hagan lo mismo.

“No tenemos impuestos provinciales en otros servicios”, se adjudicó, luego de haber eximido al gas natural de Ingresos Brutos.

Apuntó que Neuquén capital percibe dentro de la boleta de CALF conceptos que representan un 30% de lo que pagan los usuarios y que no tienen que ver con el servicio de luz.

“Tenemos que cobrar lo que corresponde por el servicio que brindamos. Si se quiere facturar el aporte de capitalización, el cableado, el alumbrado, barrido y limpieza, no lo podemos poner ahí, y esto hace al debate. No queremos que las tarifas se vayan por las nubes, pero hay que clarificar cuál es el valor de lo que se cobra”, resaltó.

Recalcó también que el Congreso nunca había intervenido antes en estos temas y recordó que en el medio de esta discusión está el pacto fiscal firmado por Neuquén y otras 22 provincias, donde existió el compromiso de bajar las cargas impositivas.

freno-ley-senado-tarifas-votación.jpg Infobae (Manuel Cortinas)

Gutiérrez dijo que el veto de Macri “es parte del juego de la democracia: hubo una votación muy pareja en el Congreso y el Ejecutivo usó sus facultados”.

Gutiérrez salió al cruce de Crexell

Gutiérrez salió con los tapones de punta contra la senadora nacional del MPN, Lucila Crexell, no bien le preguntaron por las declaraciones en contra de su reelección y otras aristas relacionadas con su conducción del partido provincial y el gobierno.

“Hace mucho que no la veo, no sé desde qué lugar habla ni a qué proyecto político pertenece. Ni yo, ni los habitantes de San Martín, ni los militantes, que hace más de dos años que no la ven”, chicaneó el gobernador.

Crexell había dicho en los últimos días que de ninguna manera apoyaría la candidatura del mandatario a la reelección. Al mismo tiempo, la senadora coqueteó con el enemigo principal de Gutiérrez en la interna: el vice, Rolando Figueroa.

