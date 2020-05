La maquilladora cipoleña que le hace frente al coronavirus en Miami

Con tan sólo 36 años, Lucía es una maquilladora especializada en micropigmentación, tiene su estudio de belleza en el Hotel Nando, en Cipolletti, y ha trabajado con figuras reconocidas del espectáculo tales como Catherine Fulop, Araceli González, Flor de la V y Wanda Nara. También trabajó en el detrás de escena de Bailando por un Sueño, hizo editoriales de moda y participó de los mejores desfiles del momento, como BAAM (Buenos Aires Alta Moda), Jorge Ibáñez, Carlo Di Doménico, Gabriel Lage, Claudio Cosano, entre otros. Como si fuera poco, también trabajó en una producción para Vogue Latinoamérica.

Al respecto de sus inicios, contó en diálogo con LM Cipolletti que el maquillaje y el arte siempre fueron dos pilares importantes en su vida, razón por la cual decidió comenzar el Profesorado de Arte Dramático en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA), donde se recibió en el año 2005. “En cada viaje que hacía a Buenos Aires miraba un local de maquillaje, Mabby Autino, y soñaba con trabajar ahí y maquillarme como la vendedora de rulos que estaba siempre. Por eso, cuando terminé de estudiar, me fui a vivir allá con la idea de formarme en teatro”, confesó.

Lucía Vaira

Un año después de mudarse a la ciudad de la furia, Lucía arrancó el curso de maquilladora en Mabby Autino y descubrió su verdadera pasión. En el 2007 terminó sus estudios en el área y la llamaron para trabajar en la agencia. “Desde ese momento no paré más, la chica de los rulos que siempre miraba es mi amiga en la actualidad. Trabajar en ese lugar me abrió camino, aunque cuatro años después decidí seguir sola como maquilladora freelance. No fue fácil, pero fui tejiendo redes y continué trabajando en el mundo de la moda y el espectáculo”, remarcó.

Luego de 10 años de arduo trabajo, decidió abrir un estudio en Cipolletti, al cual llamó "LV Beauty". Al respecto, explicó que empezó de a poco, dando clases de automaquillaje y maquillando a clientas para eventos, para más tarde incorporar el servicio de extensiones de pestañas y microblading. “Me siento orgullosa del estudio que armamos, la calidad del servicio y el grupo de profesionales que me acompañan”, agregó.

Un cambio de rumbo y el sueño más esperado

En la actualidad, y en medio del caos por la pandemia de coronvirus, Lucía se encuentra en Miami, Estados Unidos, con una visa de turista junto a su pareja. Es que, así como alguna vez soñó con mudarse a Buenos Aires para participar del mundo de la moda, hoy lo hace con una apuesta mayor en la tierra de las oportunidades.

“Es un sueño más grande, más difícil, pero siempre creo que si lo podes soñar, lo podes hacer, como dijo Walt Disney. Así que aquí estoy, hasta que la visa de turista me permita, viendo cómo es la vida y proyectando posibilidades. Claro que necesito visas especiales, será un largo camino, pero estoy decidida a emprenderlo. Soy una persona soñadora e inquieta”, aseguró la joven maquilladora.

Lucía Vaira

El coronavirus y una lucha por cumplir sueños

En cuanto a la realidad que se vive hoy con la emergencia sanitaria, Lucía contó que en Miami la situación en complicada, como en la mayoría de los países y que, si bien todo sucedió estando lejos de casa, ya estaban preparados para vivir sin trabajo fijo por un tiempo, rebuscando la forma de abrirse camino en un lugar completamente diferente.

“Tengo contacto con muchos profesionales del área del maquillaje y la micropigmentación, y es una tema difícil porque para nosotros es imposible mantener una distancia de 6 pies, como dicen acá con el cliente. De hecho, nuestro contacto es permanente y la cercanía es tête à tête. En nuestro estudio, el uso de barbijo es obligatorio desde siempre, al igual que higienizarnos las manos antes de tocar al cliente y esterilizar todos los insumos que utilizamos en el procedimiento. Hoy tendremos que agregar máscaras faciales y lentes, en lo posible. Extremar todo tipo de medidas de seguridad e higiene”, señaló.

Por su parte, la cipoleña comentó que todas las personas que trabajan en la estética y el maquillaje saben que será difícil la vuelta del rubro a la actividad, ya que requieren de mucho contacto con el otro. “Sigo a grandes artistas del mundo en Instagram y noto una preocupación grande sobre cómo será la demanda después de la pandemia. Pero saldremos adelante”, afirmó.

Lucía Vaira

A la fecha, las playas y comercios siguen cerrados, aunque ya habilitaron parques y paseos. “Ahora podemos caminar y disfrutar de la belleza de la ciudad y, al mismo tiempo, sigo soñando y proyectando con tener una sucursal de LV Beauty en Miami. Por lo pronto, estamos trabajando en una plataforma online para dictar todos nuestros cursos. El mundo cambia y siento que tenemos que ir acomodándonos a él”, indicó Lucía.

En este sentido, concluyó: “La pandemia me hizo cuestionarme muchas cosas al respecto y siento que el paradigma puede cambiar. Ya no estoy tan seguro que en un futuro nuestro trabajo se vuelva virtual, así que estamos desarrollando nuestra tecnología y generando herramientas para poder sumarnos al mercado online”.

LEÉ MÁS

Todos los detalles sobre la nueva etapa de cuarentena en Neuquén: arranca mañana

Fernández: "Tenemos que ir levantando la cuarentena"

Cuarentena: abren shopping y restaurantes en Jujuy

Varados dentro del país: así es el trámite que deben realizar