La matan a puñaladas a media cuadra de la Policía

Desde la Unidad Departamental de Policía de Río Cuarto se confirmó ayer que Claudia Muñoz presentaba unas 37 puñaladas, una certera en el corazón, y otras menos profundas en distintas partes del cuerpo, y que fue hallada muerta por sus compañeras del gimnasio al que ella solía ir, que está ubicado justo en frente del local.

Luego de más de cuatro horas de toma de muestras y recolección de datos por parte de personal de Criminalística, el cuerpo fue trasladado para la autopsia. En el lugar del hecho estuvo presente el fiscal Fernando Moine. “Está complicado el tema, vamos a ver qué sale a partir de ahora. En principio, se descarta el móvil de robo; sería otra cuestión”, puntualizó Moine. Según relató el comisario Pedro Díaz, el asesinato habría ocurrido cerca de las 17:45 y el local no presentaba los signos típicos de un asalto. “Estaba todo en orden, como si la mujer recién lo hubiese abierto”, dijo.

Los vecinos de la zona quedaron muy impresionados por lo ocurrido. Micaela, amiga de la víctima, dijo sobre Claudia: “Era una mujer muy luchadora, una laburante, no podemos creer lo que pasó, no se puede creer. ¡Y todo fue a media cuadra de la comisaría! Estamos muy dolidos. El lunes había cumplido 30 años de casada, incluso puso una foto de aquel momento en Facebook”, dijo. Otra conocida de Claudia agregó que toda la situación es extraña porque “ella nunca venía al negocio a la tarde y justo ese día le dijo a la empleada que no fuera... Era un amor de persona, un ángel. Yo vine a ofrecerme para buscar a su hijita, de 8 años, de su clase de inglés. La nena es hija del corazón”.

Piden las cámaras de seguridad

El fiscal Fernando Moine dio una conferencia de prensa, aunque no pudo entregar demasiados detalles de la investigación. “No les puedo adelantar información porque no la tengo. Estamos tomando declaraciones. Estamos recién en los inicios de la investigación”, señaló el funcionario judicial. Por el momento, la fiscalía está analizando las filmaciones de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona para determinar si algunas de las varias cámaras que hay en el lugar puede aportar algo de claridad a este tremendo crimen. El negocio de Claudia está ubicado en la avenida San Martín, que viene a ser la arteria principal de la ciudad que comunica el oeste (la zona de Villa Golf de Río Cuarto) y ruta A 005 con el centro de la ciudad. Se trata de una zona muy transitada a partir de las 16:30, momento en el que abre la mayoría de los comercios, incluido el de Claudia. El fiscal espera que en las próximas horas aparezca alguna pista para comenzar la toma de declaraciones.