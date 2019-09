La meseta tendrá recolección de residuos

Esta medida suma casi 400 cuadras más al servicio de recolección de basura y alcanzará a 2000 familias que hasta ahora depositaban sus desechos en contenedores comunitarios de la ciudad.

Cristian Haspert, subsecretario de Medio Ambiente, informó que con esta incorporación son ya 180.432 las cuadras que cuentan con este servicio seis días a la semana, alcanzando de este modo una cobertura del 97,8% sobre el territorio de la ciudad.

“Es un servicio muy necesario, no solamente para que no haya microbasurales, sino para evitar enfermedades y la presencia de roedores, porque los contenedores terminan usándose también para tirar voluminosos y otros desechos”, explicó el funcionario.

Haspert detalló que el servicio se extenderá en 279 cuadras de Colonia Rural Nueva Esperanza, en 62 cuadras de Ruca Antu y en otras 42 de El Trébol.

El funcionario dijo que con los vecinos de la zona se trabajó para que levanten los cables de electricidad y puedan pasar los camiones de Cliba sin riesgo de electrocución. “Si el chofer del camión recolector ve un cable bajo no pasará por ahí, para no poner en riesgo su vida y la de los operarios que recolectan la basura”, advirtió. También pidió mantener dentro de los domicilios a los perros, a fin de evitar eventuales mordeduras a los operarios, y colocar cestos a 1,40 metros de altura para que las mascotas no alcancen las bolsas.

LEÉ MÁS

Pechi deja la ciudad con 15 calles periféricas nuevas

En la meseta ya no tienen que tomar el cole para votar