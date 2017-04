La mitad de Avellaneda festeja, la otra reniega

Huevo y fútbol

En Junín, Lautaro Martínez, de 19 años, convirtió a los 10 y 23 minutos del segundo tiempo, después de desperdiciar un par de chances en el primero; mientras que Marcos Astina, a los 41 del complemento, descontó para el local.

En el primer tiempo, Racing se cansó de errar goles y en el complemento manejó mejor la pelota, tuvo más volumen de juego y así comenzó a acercarse al arco de Chiarini. El zapalino Acuña y Bou empezaron a incidir en el partido.

Martínez sacó un preciso remate desde fuera del área y marcó la apertura. En el segundo tanto de Lautaro hubo una gran asistencia de Acuña.

Sarmiento poco hacía en el partido, pero un remate de larga de distancia de Astina (41’) se transformó en el descuento, y 60 segundos más tarde el ex Lanús estrelló un disparo en el travesaño. Después, no hubo tiempo para más.

“Se acerca la fecha del Mundial sub-20 y es una situación incómoda no saber si me van a ceder o no; uno entrena 10 días en Racing y otros 10 días en el club, es raro”.Lautaro Martínez. El goleador de Racing y el tironeo Racing-Selección

"Yo aplaudiría al equipo por la pasión que pone y porque deja todo. El vestuario terminó como un hospital de campaña. Lo de Erviti parece que es un fuerte esguince”.Ariel Holan. Entrenador de Independiente

Partidazo y silbido

Independiente dejó pasar una chance de mejorar su campaña. Encima arrancó abajo por el gol de Angelo Martino (1’ ST), y Emmanuel Gigliotti (6’ ST), en su primer conversión oficial con la camiseta roja, estableció el empate para el dueño de casa.

En un partido vibrante, el local tuvo una pobre producción, siempre fue superado desde lo táctico y apenas sumó una igualdad ante su gente, que lo despidió con algunos silbidos.

Ambos contaron con chances como para ganarlo o perderlo, y eso hizo que para los neutrales fuera un partido emocionante. Pero los hinchas de Independiente no toleraron el punto de local con un rival modesto ni el desequilibrio que mostró su equipo por el vértigo que propone Holan.