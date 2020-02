La Muni busca mejorar el deporte en los barrios

Desde que asumió el intendente Mariano Gaido, la Subsecretaría de Deportes, que está a cargo de Alejandro Palacios, se comunicó con las comisiones vecinales para consultarles si contaban con todos los elementos necesarios para dar clases y para forjar un vínculo que permitiera resolver cualquier problema que pudiera surgir.

En este contexto, las autoridades municipales también comenzaron a diagramar un plan para revisar las condiciones de los gimnasios, salones y playones donde se practican distintas disciplinas, con el objetivo de tener un panorama general del deporte comunitario.

El presidente de la vecinal de Terrazas del Neuquén, Daniel Escontrela, contó que, en el marco de su inminente asunción como director general de Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes, recorrió las instalaciones de los centros deportivos. Señaló que se encontró con una situación preocupante. “Todavía no entiendo cómo no pasó nada con los peligros a los que se están exponiendo los chicos. Hay barrios en los que están jugando en lugares que no deberían estar habilitados para tales actividades”, manifestó.

El vecinalista indicó que hay aspectos de seguridad que se obviaron por la falta de conocimiento de los obreros que construyeron los espacios deportivos, pero que se pueden solucionar fácilmente. No obstante, aseguró que otras medidas fueron ignoradas por negligencia.

“Nos encontramos con cielorrasos que estaban cubiertos por una capa de entre 15 y 20 centímetros de caca de paloma. Si se desprende y se le cae en la cabeza a un pibe, le puede hacer mucho daño”, sostuvo.

Puntualizó que hay potreros que, sobre los bordes, tienen bases de cemento semienterradas. “Se nota que son los vestigios de alguna obra vieja. Hay que retirarlos porque son muy peligrosos”, dijo. Agregó que, en los peores casos, se encontró con cables expuestos en las paredes, lo que amenaza con electrocutar a un pibe.

Escontrela indicó que la Municipalidad de Neuquén buscará resolver los casos que más peligro revisten para los chicos y se mostró entusiasmado por la posibilidad que le dio el intendente Gaido. “Me parece bueno que se apunte a seguir reforzando las actividades deportivas y recreativas comunitarias en cada barrio, porque esto trae muchos beneficios mentales, físicos y espirituales, y nos ayuda a sacar a los chicos de la calle”, concluyó.

* 22 canchas de césped sintético se instalaron en la ciudad de Neuquén en los últimos cinco años. Se espera que se coloquen otras dos en barrios del oeste, mientras que podrían surgir nuevos espacios deportivos para los jóvenes.

-> Un polideportivo con cancha de césped sintético

El barrio Provincias Unidas, ubicado en la zona este de la capital, es uno de los pocos sectores de la ciudad que tiene un polideportivo propio y una cancha de fútbol de césped sintético. Es por eso que la comisión vecinal hace hincapié en reforzar el carácter social del deporte comunitario.

El presidente de la vecinal, Jaime Vallejos, contó a este medio que tienen una importante concurrencia. “El último censo que hicimos arrojó que teníamos 632 personas que practicaban deporte acá y solo el 38 por ciento eran vecinos, el resto viene de otros barrios de la ciudad”, detalló.

Esto marca que hay una demanda muy grande en Neuquén, que no está del todo satisfecha, y es un aspecto que buscar potenciar la Municipalidad.

Además, el gimnasio tiene calefacción y aire acondicionado, lo que permite que chicos y grandes disfruten de las bondades del deporte con comodidad en cualquier época del año.

Características

La cancha de sintético tiene una tribuna y próximamente iniciarán las obras para terminarlas y hacer el cerramiento. “La cancha de fútbol está abierta todo el día y viene gente de todos lados. El otro día hicieron un partido femenino entre chicas de Villa María y el San Lorenzo. Se puede jugar de noche porque tenemos una iluminación led que funciona muy bien”, comentó al respecto.

Esta semana se abrieron las inscripciones para las actividades infantiles, mientras que la próxima se iniciará el período para que se anoten los adultos. En tanto, Vallejos adelantó que buscan ampliar la lista de actividades para alcanzar a más segmentos etarios.

