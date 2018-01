La música llora a la cantante de The Cranberries

“La familia está devastada por la noticia y ha pedido privacidad en este momento tan difícil”, señaló.

Un comunicado de la policía confirmó la noticia y precisó que el cuerpo de O’Riordan fue hallado en el hotel Park Lane, de la capital británica, a las 9:05.

Tristeza en las redes

La súbita partida de O’Riordan conmocionó al mundo de la música. Su nombre se convirtió en tendencia en las redes con miles con mensajes de condolencia. Los hermanos Noel y Mike Hoganen y Fegal Lawler, sus compañeros de The Cranberries, expresaron su dolor en Twitter, al igual que la banda Duran Duran, Jim Corr, James Corden y otros artistas.

O’Riordan lideraba el grupo irlandés desde 1989. En 2007 y 2009 desarrolló su carrera solista con los discos Are you Listening? y No Baggage.

Su última presentación en público fue el fin de semana previo a la Navidad, en la fiesta anual de la revista Billboard, en Nueva York.

En mayo pasado Dolores canceló una serie de shows por recomendación médica, a raíz de fuertes dolores en la espalda.