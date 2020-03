La NBA canceló su temporada por el coronavirus

“La NBA decide suspender el programa de encuentros después de los partidos de esta noche por tiempo indefinido”, reza el comunicado. Las autoridades de la liga en el planeta remarcaron, además, que utilizarán la pausa para “determinar cuáles serán los pasos a seguir”.

La liga de básquet más importante del mundo promediaba su temporada regular con unos 60 partidos de los 82 ya disputado. Se espera que en los próximos días se anuncie como seguirá el calendario para completar los encuentros restantes y cómo se jugarán los playoffs.

El brote de Coronavirus, que hoy fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene 1039 afectados en los Estados Unidos, de los cuales 37 fallecieron.

Inclusive, el presidente Donald Trump informó esta noche que se suspenderán “por treinta días” los vuelos aéreos entre Europa y los Estados Unidos para intentar frenar “el contagio” de la enfermedad.

