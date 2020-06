La neuquina que creó barbijos inclusivos e intercambiables

“Arranqué al principio haciendo barbijos comunes y después vi que había una inquietud sobre este modelo traslúcido, que todavía no estaba con tanto auge en Argentina y era un diseño de una estudiante norteamericana”, relató: “Empecé a pensar en cómo darle una vuelta de rosca porque todos los materiales de ese tipo, como el acetato, en algún momento se empañan y resulta muy incómodo tener el plástico sobre el rostro”. Recreó el diseño original y armó un barbijo de tela impermeable con cubierta de PVC y un bolsillo interno, en el que se puede insertar una estampa de algodón. Ese paño es intercambiable, para variar el color y estilo con un mismo tapabocas. La propuesta incluye también una etiqueta descriptiva en braille, un detalle distintivo de su marca.

Cuando arrancó con Sónar, la idea de Sol era innovar. Varios años después, sigue siendo una de las pocas diseñadoras del país que apuesta a la integración de la discapacidad en un mercado donde la imagen es todo. Dijo que se siente cómoda en ese rol, “porque siempre estuve en contacto con personas hipoacúsicas, mi mamá era docente en una escuela especial, y este proyecto es mi forma de defender derechos también”.

Señaló que, a diferencia de otros diseñadores vanguardistas, “es más probable que me vean en una marcha en Plaza de Mayo acompañando a una persona ciega que en la BAF Week; y no porque no me importe, sino porque tengo esa asociación social y creo que mi trabajo hace ruido justamente por eso”. Aunque nació y estudió acá, Sol tuvo que mudarse a Buenos Aires para abrirse camino. “Dicen que nadie es profeta en su tierra y es verdad; siendo neuquina y mapuche, no tuve posibilidad en mi ciudad y hoy me llaman desde Neuquén para darme un premio de plástico”, cuestionó.

Barbijos-inclusivos-2.jpg

Por LMN, se contactó con Vladimir en Añelo

A través del diario LM Neuquén, Sol Ungar se enteró de la situación de Vladimir Parada, un joven con hipoacusia de Añelo, que quedó limitado para comunicarse con sus vecinos y conocidos por el uso de tapabocas. Ella lo contactó por teléfono y le ofreció su colaboración.

“Salió la nota sobre el chico de Añelo que trabajaba en el municipio y hablaba sobre cómo los barbijos comunes lo excluían, así que le escribí para preguntarle si le interesaba que le hiciera llegar uno de los que tengo, pero no a modo de compra, sino para colaborar en lo que necesita, que es el cumplimiento de sus derechos”, relató la diseñadora.

Agregó que siguen en contacto “y ahora estoy tratando de despachar el barbijo para ver cómo llega hasta Añelo, que hoy es difícil, pero mi objetivo es que él pueda tener uno”. Comentó que también recibió pedidos de sus modelos de gente de Neuquén, que se enteró del proyecto por redes sociales y entrevistas que le hicieron medios de otros puntos del país. Remarcó que, para ella, “es un orgullo, porque se va a empezar a ver allá lo que hago”.