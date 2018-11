"La noche de las heladerías" llega a Neuquén con descuentos imperdibles

“Veníamos haciendo eventos en la vía pública, degustaciones y hubo dos años que hicimos un evento en el Obelisco. Pero las constantes marchas sociales hacían que fuera complicado. Entonces, decidimos hacer un evento en las heladerías. Como hay muchas ‘Noches de...’, vimos que faltaba la noche más feliz: porque los heladeros somos artesanos de la felicidad”, contó Gabriel Fama, presidente de AFADHYA y dueño de la Heladería Cadore.

“El año pasado empezamos con una mínima expectativa, pero cuando vimos que en las redes y en los negocios el evento empezaba a crecer, les avisamos a las heladerías que se prepararan. Pero aún así no dimensionamos: hubo heladerías con cuadras de cola. El saldo fue muy positivo: se valorizaron heladerías de barrio, empezaron trabajar mejor y a la gente le gustó tanto que ahora vamos por la segunda versión con más expectativa, tenemos un 30% más heladerías anotadas que el año pasado”, contó Fama.

En Neuquén, la iniciativa aún no prendió demasiado ya que algunas heladerías no estaban al tanto del evento o directamente decidieron no sumarse a la movida. Por lo pronto se sabe que Dulce Malvina ofrecerá el combo de 2x1 en cuartos kilo de helado para consumir en el local, mientras que Piré venderá el cuarto kilo a mitad de precio.

En tanto, Jalisco, la franquicia de paletas heladas que hace un poco más de dos meses abrió un local en Juan B. Justo 628,tendrá una promo de 2x1 en helados de una bocha y ofrecerá el combo "Bochicha" (14 bochas de helados con salsas y frutas) con un 20% de descuento.

Aunque no es parte AFADHYA la cadena Grido, también venderá el cuarto kilo de helado con un 50% de descuento.

