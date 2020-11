La Noche de Mirtha: indignación por Abigail Jiménez

Embed

"Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail. A mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones", expresó Juana Viale en La Noche de Mirtha, ni bien se sentó en la mesa.

Resumiendo brevemente lo que ocurrió con la niña y sus padres, la conductora enfatizó su indignación frente a la actitud de las autoridades. "Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros. ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante y no se puede permitir. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie", agregó antes de darle la palabra a sus invitados.

"Lo que no entiendo tampoco, y es algo que me indigna bastante, es que en lugar de hacer un mea culpa, desde el Gobierno provincial quieran ensuciar al padre", dijo disconforme con la actitud de los funcionarios. "Se llenan la boca de discursos, de palabras complicadas y complejas, pero lo que realmente importaba era que la nena vuelva a su casa después de hacer todo ese tratamiento".

ABIGAIL.jpg El caso de la pequeña Abigail Jiménez, desató la molestia de Juana Viale en La Noche de Mirtha.

Juana Viale también disparó contra el Gobierno nacional. "Esperemos que el presidente no diga ahora que tampoco conoce este caso, como lo hizo en su momento desconociendo el de Solange", comentó, en relación a Solange Musse, la joven cordobesa de 35 años que luchaba contra un cáncer de mama en Córdoba y un control policial no permitió que su padre llegara a despedirla.

Por último, Viale reveló la drástica decisión que tomaron desde la producción tras lo ocurrido con Abigail. "Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó", contó la conductora. "A mí como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley y no hay nada que pueda prevalecer".