La Noche de Mirtha: regresó la gran diva

El tan esperado programa comenzó con 7.6 puntos de rating , con la apertura a cargo de Juana Viale. A diferencia de las otras emisiones, en esta ocasión se la notó muy emocionada ante la presencia de su abuela en el estudio. “La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos. Así que es un peso pesado que tengo que enfrentar en la mesa, ni más ni menos”.

“¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla” comentó Mirtha Legrand mientras hacia su entrada. Mirando a los ojos a su nieta, le dijo: “¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana”.

MIRTHA Y JUANA.jpg Juana Viale y su abuela Mirtha Legrand, juntas de nuevo en La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand contó que a lo largo de estos meses estuvo acompañada en todo momento por su asistente personal, Elvira, y que el comienzo de la cuarentena no fue difícil para ella, pero que a medida que avanzaban los meses empezó a sentir que el encierro se hizo “insoportable”.

“¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”, comentó la diva tras su regreso a La Noche de Mirtha junto a su nieta Juana Viale.