La Noche de Mirtha rinde homenaje a Diego Maradona

Al ritmo de Manu Chao, la actriz Juana Viale expresó en La Noche de Mirtha: “Lo estamos escuchando porque ‘La vida es una tómbola’ . Hoy estamos, mañana no estamos y esto es lo que pasó. Todos pensamos que ese día no iba a llegar nunca porque todos hablamos del Diego en presente y el Diego se fue”. Luego Juana Viale en La Noche de Mirtha, le dio su pésame a la familia del astro del fútbol, Diego Maradona: “Acá estamos brindándole un cariñoso y apretado abrazo a su familia con todos mis respetos para ellos. El ídolo de todo el mundo, hablaron de él en los titulares de todos los diarios y acá en esta mesa de hoy le haremos un pequeño homenaje . La gente sigue viviendo por el recuerdo de los que estamos acá, así que Diego Maradona vivirá para siempre hoy y para todos”.

Su abuela quedó en shock al enterarse de la noticia. En diálogo con Juan Etchegoyen -periodista de Radio Mitre- por WhatsApp, Chiquita expresó sus sensaciones ante semejante suceso. “Nacho Viale, mi nieto, lo adoraba. Daniel (Tinayre), aunque era de River, también lo admiraba muchísimo. Cuando lo veía en TV, en algún partido, me llamaba y me decía ‘vení Chiquita, ¡mirá esto!’. ¡Es tan doloroso! Era amado por todos”, sostuvo la abuela de Juana Viale, conductora de La Noche de Mirtha.

JUANA VIALE2.jpg Juana Viale en La Noche de Mirtha durante el homenaje a Diego Armando Maradona.

En Twitter, la conductora también colgó un mensaje para despedirse del Diez. “Adiós Diego, ¡descansá en paz! Gracias por tantas alegrías. Un afectuoso saludo a sus hijas y su familia. #DiegoEterno #GraciasDiego”, dice el posteo, que está acompañado por dos imágenes de los almuerzos que compartieron.

A principios de noviembre, cuando el Diez fue intervenido en la Clínica Olivos, Mirtha Legrand dejó sus diferencias de lado y le envió mucha fuerza para que se repusiera cuanto antes. La relación entre ellos no estaba en los mejores términos. En 2017, cuando el exjugador de la Selección Argentina abrió su cuenta de Instagram y comenzó a tener contacto fluido con sus seguidores, hizo un “live” donde respondió preguntas y allí arremetió contra la diva, abuela.

Todo ocurrió cuando alguien le consultó por una vieja foto de él cuando ganó el Mundial Juvenil con la Selección Nacional Sub 20 y al lado suyo estaba Jorge Rafael Videla. Entonces fue tajante y se defendió, aunque, para hacerlo, cargó con munición pesada contra Legrand. “Yo nunca tomé whisky con Videla. Mirtha Legrand tomó whisky con Videla. A mí (Videla) me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba, no me la hizo zafar”, disparó.