Según la artista, el tema habla sobre el empoderamiento femenino y la inclusión. “Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas tú mismo y el jefe de tu vida!”, comentó Karol G en un comunicado.

Sin embargo, El Urban Dictionary afirma que el término bichote (a) es una expresión de Puerto Rico y hace referencia a una mujer que dirige un cartel de drogas.

Karol G.jpg La nueva canción de Karol G es todo un éxito

El video musical del single estuvo a cargo de Collin Tylley, responsable de clips de J Balvin y Cardi B. De acuerdo con la colombiana, este material “representa artísticamente la fuerza femenina que contiene la canción, tiene una increíble estética, moda de alta costura, efectos especiales y coreografías complejas que hacen alusión a que todos los seres humanos debemos sentirnos fabulosos”.

Se espera que esta producción musical sea la seleccionada por la artista para su próxima presentación en la gala de los Latin Grammy 2020 el próximo 19 de noviembre.

Con relación a las críticas que ha recibido por el creciente contenido sexual de sus letras, la intérprete defendió su postura.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano, es algo que viene de adentro, personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, me empodera”, escribió la artista en Instagram.