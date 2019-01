La Nueva Izquierda quiere un gobierno "para el 99 por ciento"

Para nosotros, es importante renovar la izquierda con un proyecto que se opone al resto de los partidos que se presentan. Vamos con medidas concretas para el 99 por ciento de la población, es decir, el conjunto del pueblo trabajador, las mujeres, los jóvenes y la disidencia sexual, que no están en el centro de la escena en los demás partidos.

¿Cuáles son sus propuestas?

La izquierda es el único sector que defiende poner la agenda del feminismo y el movimiento de mujeres sobre la mesa. Fuimos testigos de fuerzas que se dicen progresistas y hoy piden que los pañuelos celestes estén junto a los verdes, cuando para nosotros es prioritaria la discusión del aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral en todos los niveles y la separación de la iglesia del Estado, que es terminar con el subsidio a las escuelas religiosas. También creemos que hay que utilizar el superávit de la provincia para generar empleo genuino y primer empleo para los jóvenes, que lo primordial es poner ese dinero a disposición del pueblo trabajador. Y que la mano dura sea con los políticos corruptos, que la ley castigue las mentiras que dicen los candidatos en campaña, que no lleguen mintiendo durante un mes y después no paguen las consecuencias.

¿Qué diferencias tienen con la otra lista de izquierda que se presenta?

Lo primordial debiera ser la unidad de la izquierda. Venimos hace años insistiendo en esa idea y, lamentablemente, el FIT se viene negando con excusas. Con el ajuste tremendo de Macri, necesitamos a toda la izquierda unida tirando de un mismo carro. Al no darse ese contexto, consideramos primordial una renovación. Las compañeras y compañeros del FIT se quedan a medio camino y no plantean la quita de subsidios a escuelas religiosas o la prohibición del fracking. Nosotros estamos dispuestos a ir a fondo.

—¿Cómo sería prohibir el fracking?

Vamos contra el fracking, pero no que la gente en Vaca Muerta se quede sin trabajo, sino pensar en una reconversión y para eso hace falta invertir. Padecemos el fracking porque al conjunto de los trabajadores no nos llega la plata de los negocios de Vaca Muerta y somos tristes testigos de los derrames. Se genera un problema ambiental y, en algún momento, la contaminación va a llegar a las napas de agua. No podemos correr ese riesgo en una provincia rodeada de ríos.

—Son de los pocos que llevan a una mujer de gobernadora, ¿fue una decisión política o se dio así?

Fue una decisión totalmente consciente. La mayoría de las demás opciones en esta campaña no tiene interés en poner sobre la mesa a quienes fuimos protagonistas en 2018: las mujeres, los jóvenes y las disidencias sexuales. Nosotros hacemos una apuesta muy grande y, hasta último momento, éramos la única fórmula con una mujer de gobernadora. También excedemos el cupo joven, porque el 40 por ciento de nuestros candidatos tiene menos de 35 años.

—¿Qué expectativas tienen para esta elección?

Llegar a la mayor cantidad de lugares de nuestra provincia durante la campaña, para que la gente conozca una propuesta conformada por trabajadores y trabajadoras, absolutamente opuesta a todos los demás partidos. Que sepan que hay un modelo de gobierno para el 99 por ciento.

