La odisea de una madre que espera a su hijo en medio del avance del coronavirus

Tomás llegó en noviembre pasado a Europa para dedicarse a trabajar en temporada, y luego pasear hasta el 5 de junio cuando tenía pasaje de vuelta. "Cuando empezó el avance del coronavirus él se fue para Barcelona y la mañana en que se anuncian que cerraban los aeropuertos decidió volverse", contó la mujer, quien desde ahí detalló el sin fin de llamadas y gestiones que tuvo que hacer para que su hijo regrese a Argentina.

Como la familia había comprado el pasaje original con una agencia de viajes, Sandra empezó las gestiones ahí. "Empezamos a gestionar pero la realidad es que a las agencias no les permiten hacer ningún tipo de cambio", contó a LM Neuquén y detalló cómo siguió la historia: su hijo en Barcelona se logró comunicar con la cancillería y pudo inscribirse para los vuelos humanitarios.

"Ahí en principio no quedamos tranquilos, el presidente había dicho que los iban a traer a todos. Pero con el transcurrir de los días todo se empeora y nos enteramos que primero se está repatriando a los que viajaron por Aerolíneas Argentinas, a los que tenían pasaje hasta el 31 de marzo y la gente con problemas de salud", aseguró y agregó: "Aunque él tenía pasaje para junio, la pandemia era para todo el mundo y todos se querían volver".

El joven había viajado por Latam y no conseguía que le contesten por teléfono, así que el jueves pasado a la madrugada se fue hasta el aeropuerto y ahí se enteró que la empresa solo abre en los horarios que hay vuelos.

"Tuvo que esperar mucho tiempo. No sabía si iba en un vuelo o en otro. Y nosotros en Neuquén pensando que él está justo en un lugar peligroso", contó aún angustiada la neuquina.

Finalmente Latam lo mandó por Iberia a Madrid. Y ayer a la mañana llegó a Santiago de Chile. Tenía vuelo para las 17 de este domingo a Argentina, pero una vez más se lo cancelaron.

"Primero le dicen que iban a salir a las 12 de la noche, finalmente más tarde se lo cancelaron. Y no sabía cuándo salía. Lo mandaron a hacer una cola enorme, familias enteras con chicos que hacían tres días que estaban en Santiago", describió la madre, quien siguió todos los pasos de su hijo desde Neuquén.

Aquella fila no avanzaba y la gente empezó a ponerse nerviosa, según detalló. "En Chile hay toque de queda y como es pasajero en tránsito no puede moverse del aeropuerto, nadie puede salir", indicó.

"Ayer repartieron mantas y algo de agua entre las personas que había, me dijo que había dormido muy poco y me contó que hay mucha gente que no tiene asignado vuelo. Él es una persona muy empática y decía que en comparación de otros no la estaba pasando tan mal. Aunque a mí, claro, me desespera", confesó la mujer.

