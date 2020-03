Hace dos meses, el adolescente había viajado a Toronto, Canadá, y tenía fecha de vuelta para este sábado, pero las medidas que tomaron los gobiernos del país norteamericano y Argentina lo tienen desde este domingo a la mañana en la capital trasandina sin vuelta clara al país. En primera instancia y a raíz del aislamiento preventivo, social y obligatorio dictado por Nación el viernes pasado, la familia de él, desde Neuquén, se puso en campaña para aceitar su regreso.

Para eso recurrieron a la agencia de viajes por la que habían comprado el ticket, Almundo, y a Latam, que era la aerolínea por la que debería haber vuelto Tomás. Ninguna de las dos se hizo cargo de la situación del menor y se pasaron la responsabilidad entre ellos.

"Latam decía que ellos no podían tocar el ticket porque había sido emitido por Almundo. Se tiraban la pelota entre ellos. Ayer, nos llamaron desde Almundo y nos dijeron que recién para el 27 de este mes podían ver de darle algún pasaje a Tomás", relató Claudio, padre del joven varado en Chile, a LM Neuquén.

Pero desde el consulado argentino en Toronto las instrucciones fueron distintas y le pidieron a la familia que comprara un pasaje de Air Canada que repatriaría a chilenos y argentinos del país del norte. "Ellos tenían la noticia de que el día 26 no iban a salir ni entrar más vuelos a Canadá, y que iba a quedar el cielo cerrado", agregó Claudio.

Sin dudarlo, la familia adquirió un nuevo ticket, gasto por el cual Latam y Almundo no reconocieron ni un centavo, y además compró el tramo Buenos Aires - Neuquén para que el lunes al mediodía Tomás llegara a su casa. El sábado por la noche todo transcurrió con normalidad y cientos de chilenos y argentinos abordaron el vuelo AC092. Ya en las primeras horas del domingo, llegaron a Santiago, donde se bajaron los ciudadanos trasandinos repatriados, y los argentinos esperaban volver a despegar para llegar a Ezeiza un par de horas después.

Eso nunca sucedió. Pasó el tiempo, la aeronave no volvía a partir y los hicieron bajarse. En ese momento, autoridades chilenas les informaron que no tenían permitido el ingreso y que el avión estaba obligado a despegar en las próximas horas porque no serían bienvenidos en ese territorio. Del otro lado de la Cordillera las noticias no serían mejores.

Según comentó Claudio a este medio, la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) no permite el ingreso a la Argentina de la aeronave y en Canadá tampoco recibirán el vuelo, dado que sus fronteras ya están cerradas.

"Estaba todo bien. El vuelo aparecía en cartelera, pero desde hace unas horas desapareció. Mientras entraron vuelos desde Europa y Brasil, zonas consideradas de riesgo por el Gobierno, y a ellos, que vienen de Canadá, no se lo permiten", comentó a LMN Claudio ya sin saber a quién recurrir. En Cancillería desde "hace horas" que los atiende "una musiquita" y nadie les "dice nada". La situación de ser menor agrava el conflicto, además de que sus necesidades básicas no están cubiertas: el aseo y la comida no existen. Tomás pasó horas sin ingerir ningún alimento. Además, les proveyeron de mantas y almohadas, indicio de que el problema no parecería tener pronta resolución.

Al momento de publicación de esta nota. Tomás, al igual que cientos de compatriotas, se encuentra varado en Santiago de Chile y sin saber cuándo podrá volver al país para reencontrarse con sus seres queridos. Mientras tanto, sus familiares mueven cielo y tierra para poder repatriarlo. A las 10 de la mañana del lunes, tendría que embarcar de Aeroparque a Neuquén.

