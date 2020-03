No hay nuevos casos confirmados en Neuquén y se esperan resultados de seis sospechosos

El Comité de Crisis y Emergencia de la Provincia informó este domingo por la tarde que no hay nuevos casos en Neuquén y siguen existiendo 6 casos sospechosos de coronavirus, a la espera de resultados. En el primer parte diario, se indicó que " a la fecha, no hubo cambios respecto del último parte comunicado ayer -sábado- a las 21. Es decir, no se notificaron nuevos casos sospechosos ni confirmados de Coronavirus (Covid-19) hasta el momento".