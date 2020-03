Zabert: "De este problema salimos todos juntos"

Zabert dijo que la provincia está preparada para afrontar la circulación del virus, aunque dijo que en caso de que se repita el escenario de Italia, la situación puede llegar a desbordar al sistema.

—¿Cómo afecta el coronavirus al sistema respiratorio?

Es un virus que afecta a las vías respiratorias y, en particular, a algunas personas, que se calcula que hasta el 20% de los casos puede afectar a los pulmones en forma significativa. Es lo que se llama neumonías virales o neumonías atípicas –en algunos casos serios, un 5%- , que producen lo que se denomina distrés respiratorio, que obliga al paciente a entrar al respirador. Esto está muy bien probado y es la causa principal de muerte. Si bien las muertes que uno mira en el mapa van variando en los porcentajes, la cantidad de personas que mueren va a depender primero de la población de la cual estamos hablando (ancianos y con enfermedades, donde la tasa de mortalidad va a ser mayor). Lo que se sabe es que la tasa de mortalidad está entre un poco menos del 1% y hasta el 4%. Esto es 10 o 15 veces más de mortalidad que una gripe común.

—Es mucho, entonces…

Es mucho, claro. Por eso es que se lo sigue muy atentamente. La otra particularidad de este virus es que es muy contagioso. Por cada caso que tenemos y no controlamos o no aislamos, es capaz de reproducir entre dos y tres casos y medio más. Por eso es que se generan acciones de aislamiento y de contención, para que las personas que están enfermas o las que pueden llegar a estar enfermas se traten de aislar para que no se contagien otras personas.

—¿Puede haber cuestiones intrínsecas que influyan en las consecuencias de la enfermedad? ¿Es decir, de gente aparentemente sana que sin embargo es muy afectada?

Hay algunas condiciones, como las cardiopatías, diabetes o enfermedades como el EPOC. Eso no quiere decir que no haya personas más jóvenes o que no tengan enfermedades que puedan sufrir este cuadro severo.

—¿Es recomendable la vacuna contra la gripe y el neumococo?

Esta es una enfermedad nueva que no desplaza a las otras enfermedades, sino que se va sumar este año a los casos de gripe y a los de neumonía. Por eso es muy importante vacunar para prevenir los casos que no son por coronavirus. La vacunación antigripal y contra el neumococo, cuando la gente tenga indicación o sea paciente de riesgo, lo que hace es disminuir la cantidad de casos y de muertes de las otras enfermedades.

—¿Puede atacar el coronavirus en simultáneo con la gripe a una persona?

En los lugares donde están circulando todos los virus, que es el hemisferio norte, podrían coexistir las dos infecciones. Pero generalmente cada germen sigue la evolución natural de su epidemia.

—Ahora se viene la bronquiolitis. ¿Qué recomendación les puede dar a las madres jóvenes?

Las bronquiolitis son otros gérmenes que, si bien producen daños en los chiquitos, son menos severos. Pero lo importante es que aunque pareciera que el coronavirus no es tan agresivo para los jóvenes o los niños, lo cierto es que tenemos que evitar el contagio. Porque si bien le pueden producir enfermedades leves, ese chiquito que tiene coronavirus puede afectar a personas mayores y son ellas quienes van a sufrir las consecuencias. Por eso, para las madres y para los niños son las mismas recomendaciones de distancia social y de prevención para el resto.

—¿Será suficiente la infraestructura sanitaria?

Yo tengo conocimiento de que la provincia y los actores de salud privada están en coordinación para afrontar el peor de los escenarios. Y eso es importante. De estos problemas salimos todos juntos. No hay sectores que se salven. Los recursos ante una epidemia de este tipo siempre son escasos. Nuestra provincia tiene buenos centros de salud públicos y privados, con muy buena capacidad para enfrentar estos escenarios. Si se da el escenario de Italia o de España, nos va a superar.

Cumplir las medidas, la clave

El doctor Gutavo Zabert se mostró esperanzado en que con las medidas que dispusieron las autoridades se pueda llegar a evitar la propagación del coronavirus. “Nosotros esperamos que con las medidas que se están tomando de aislamiento, de conciencia en la población, del lavado de manos, de evitar los saludos y los acercamientos, se pueda controlar”, dijo el especialista. Recordó que con el cumplimiento de todas estas medidas efectivas, China lo logró.

