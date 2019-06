La paridad de género ya es ley en Neuquén

El tratamiento en el recinto generó debate en relación con la entrada en vigencia de la ley. En ese sentido, el diputado del Frente Grande, Raúl Podestá, votó a favor pero observó que “las reglas de un acto electoral deben estar previstas antes del mismo” y dijo que la propuesta altera las reglas para la siguiente composición de la Cámara.

A su turno, la diputada peronista Nancy Parrilli indicó que la ley no garantizará la paridad de género, pero “es un avance”.

La diputada de izquierda Angélica Lagunas votó en contra tras argumentar que la ley “viene a poner un techo” a espacios políticos como el Frente de Izquierda que cuentan con mayor participación femenina que masculina.

Por su parte, el diputado Gabriel Romero, quien se abstuvo de votar, aseguró que la norma es inconstitucional en tanto vulnera la voluntad del votante así como también “la fortaleza jurídica del votado”.

Embed Se sancionó en general la #LeyDeParidadDeGénero en los cargos legislativos provinciales y municipales, que elevó @OmarGutierrezOk. La medida dispone intercalar un postulante por género hasta finalizar la lista. La norma comienza a regir a partir de la sanción@MPN_OK pic.twitter.com/44ttiI8zK6 — Diputada du Plessis (@Dip_duPlessis) June 26, 2019

Desde el PRO, el diputado Damián Canuto votó a favor pero también advirtió posibles consideraciones jurídicas en relación con la entrada en vigencia de la ley. “Comparto que no está completa la ley si no se establece una regla que establezca el reemplazo uno por uno, una por una” en relación con el texto aprobado, pero objetó la redacción final que no precisa la entrada en vigencia de la ley.

Además, la Cámara aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a contraer un préstamo por hasta 20 millones de dólares con el Fondo Fiduciario de Infraestructura para el reacondicionamiento y pavimentación de tramos de tres rutas provinciales.

El préstamo será para acondicionar un tramo de la Ruta Nº 26 Caviahue-Copahue; uno de la Ruta Nº43 Las Ovejas-Varvarco y otro de la Ruta Nº 60 Portada Parque Nacional Lanín-límite con Chile (Mamuil Malal).

LEÉ MÁS

Neuquén adhirió a la Ley Micaela y todo el Estado deberá capacitarse en violencia de género