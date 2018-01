La paritaria con los docentes pasó al 16 de febrero

Ayer, los referentes de ATEN y los representantes del Gobierno en la negociación se sentaron por primera vez a debatir las condiciones salariales de este año. Ya se habían visto las caras en una convocatoria junto a todos los gremios con afiliados en la planta del Estado, que sólo había servido para la comunicación del cronograma que está rigiendo las reuniones.

Los referentes de los docentes sindicalizados dijeron que no hubo ayer ningún tipo de oferta de incremento salarial por parte del Gobierno. La próxima vez que se reúnan habrá crecido la presión debido a la cercanía con el inicio de las clases, que, como todos los años, estaría amenazado de no llegar a un arreglo.

Ayer, antes de la reunión con ATEN, el Gobierno mantuvo un encuentro con el sindicato de los trabajadores de Vialidad Provincial, con quienes la negociación va por la misma vía que con los docentes y el resto de los gremios.

Las discusiones se desarrollan con más condicionantes que de costumbre, ya que el gobierno nacional tiene la mira puesta sobre la actuación de cada gobernador en materia de paritarias. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, avisó por los medios de comunicación que sería del agrado de la administración macrista que no haya acuerdos paritarios superiores al 15 por ciento de aumento salarial, sin gatillo por inflación.

Al gobierno de Omar Gutiérrez, quien hace malabares para mantener la autonomía sin hacer enojar al poder de la Casa Rosada, esa postura le complicó la negociación con los gremios. En Neuquén, los docentes, como el resto del personal del Estado, tienen un acuerdo salarial vigente hasta marzo. El mismo implica la adecuación de los salarios cada tres meses en función del promedio de los índices de inflación de Neuquén, Córdoba y el Indec.

Es decir, todo los aumentos están en línea con la inflación, sin que exista un porcentaje fijo en ningún tramo del lapso de vigencia de los acuerdos.

La continuidad del régimen de actualización por inflación conforma a todos los gremios, más allá de las particularidades que cada uno le ponga a la discusión sectorial. No obstante, el Gobierno no informó aún si insistirá en ese sistema, aun cuando no esté avalado por la Nación.

