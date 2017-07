La pediatría no es negocio

Fue el presidente del Colegio Médico, Omar Álvaro, quien aseguró que la crisis que atraviesa el sistema de salud no es una cuestión que sólo afecta a Neuquén, sino que se trata de un fenómeno que se repite en todo el país.

El profesional explicó que no es que los pediatras se vayan a trabajar fuera del sistema de salud por una cuestión económica, sino que se trata de un problema de raíz, que tiene que ver con especialidades que cada vez menos estudiantes eligen.

“Si al médico le conviene o no salir del sistema, no necesariamente esa situación está vinculada a una cuestión de remuneración, porque ambas remuneraciones son limitadas; el hecho está cuando los chicos que salen de la facultad no eligen especialidades del primer nivel de atención, sino otras que van a tener una rentabilidad mayor”, explicó Álvaro. Y puso como ejemplo el valor de una consulta médica, clínica o pediátrica, que rara vez supera los 280 o 300 pesos. “Es equiparable a lo que podría salir un kilo de helado”, indicó el titular del Colegio Médico. Además dijo que a quienes trabajan de manera independiente el 50 por ciento de esa consulta se les va en gastos de funcionamiento e impositivos.

Cómo incentivar a futuros médicos

Cómo revertir la falta de profesionales en algunas especialidades parece ser la gran pregunta que todavía no encuentra respuestas.

El presidente del Colegio Médico, Omar Álvaro, consideró que la primera medida positiva sería que se juntaran todos los actores involucrados en este problema. Dijo que se tendrían que reunir funcionarios de gobierno, representantes de las universidades y los colegios médicos para analizar acciones que incentiven al estudio de especialidades médicas que dejaron de ser rentables hace tiempo y que generan graves problemas en el sistema de salud.