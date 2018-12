La pelea de la UNCo con la Muni va a la Justicia

El jefe comunal y el mandamás de la universidad tienen un largo historial de encontronazos mediáticos, principalmente porque la Municipalidad ha querido avanzar sobre el espacio universitario.

En el último cruce, Pechi había tildado de “kirchnerista resentido” a Crisafulli, pero, a pesar de las picantes declaraciones, llegaron a buen puerto y reconstituyeron la mesa técnica para avanzar con la obra pública.

Tras dos reuniones sin acuerdo y ante la reciente adjudicación de las obras, la universidad optó por recurrir a la Justicia para encontrar una solución al conflicto.

En consecuencia, presentó un recurso de amparo y una medida cautelar en el Juzgado Federal de Primera Instancia 1 para evitar que el Ejecutivo comience con la ampliación de la Avenida de los Ríos.

“No nos ha dejado más alternativa que iniciar acciones judiciales que protejan el derecho de la universidad de disponer de sus propias tierras y que hagan saber a la comunidad que la Municipalidad está actuando por fuera de todas las leyes”, manifestó al respecto Crisafulli.

P07-F01-avenida-de-los-rios-proyecto.jpg

La UNCo insiste en pedirle al Municipio información detallada sobre la ampliación de la calle. Particularmente, lo que más les interesa saber a las autoridades de la universidad es de qué manera afectará al campus, qué dicen los estudios de impacto ambiental y cuáles son las razones que justifican la construcción de la Avenida de los Ríos.

“La Municipalidad nos dijo que era necesario aumentar el flujo vehicular y garantizar un mayor tránsito. Nosotros sospechamos que hay un negocio inmobiliario en función del impacto que va a tener la Avenida de los Ríos en la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Castejón, consideró llamativa “la animosidad que tiene la universidad hacia todo lo que tenga que ver con la gestión del intendente Quiroga”.

En tanto, sugirió que detrás de la oposición al inicio de las obras hay cuestiones políticas. “Espero que no esté utilizando su cargo para hacer política partidaria. Me llama la atención que todos los problemas aparezcan ahora, nos da a pensar que hay un contenido político detrás de esto, que no le hace bien a nadie”, remarcó.

Gustavo Crisafulli y Horacio Quiroga vienen de duros cruces mediáticos y diferencias políticas.

P07-F02-avenida-de-los-rios-proyecto.jpg

Antecedentes

Castejón puntualizó que están en condiciones de comenzar con los trabajos y cuestionó a la universidad por sus “antecedentes”.

A su vez, recordó que, en un principio, esos terrenos pertenecieron a la Municipalidad y fueron cedidos para que la UNCo les dé fines académicos. “No hicieron nada en más de 20 años y les dieron las mejores tierras, sobre la Avenida Argentina, a la mutual AMUC, que no la utiliza con fines públicos sino privados”, sostuvo.

Y señaló que la institución nunca tuvo problemas por la baja-

da a Rincón de Emilio, que atraviesa sus terrenos, porque es parte de la urbanización típica de la ciudad e implica “conectividad y desarrollo”.

p08-f02--futura-avenida-de-los-rios.jpg

--> Las tierras ya tenían destino para un museo de energía

El conflicto por la Avenida de los Ríos preocupa sobremanera a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, no sólo porque la Municipalidad iniciaría obras en sus tierras sin su consentimiento, sino porque además afectaría a tierras que están destinadas a la construcción de un polo de referencia energético y un museo de energía.

“Es un proyecto de gran envergadura que estamos trabajando con el Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Se tratará de un centro de referencia científico y tecnológico respecto de los usos de la energía en la región, así como también un importante museo del gas, el petróleo y las energías renovables”, precisó Crisafulli.

Las obras demandarán una inversión de entre 8 y 10 millones de dólares. El proyecto fue elaborado por las áreas técnicas de obras de la universidad y se desarrollará precisamente donde Quiroga quiere hacer la Avenida de los Ríos. “Aunque no tuviéramos definido un uso, está claro que el Municipio no puede avanzar sobre el terreno de otro”, dijo.