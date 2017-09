La Pipa está encendida y no para de quemar redes

Buenos Aires.- La Pipa está encendida y con cada partido arde más y más. Quema redes y parece que no tiene límites. Es despiadado dentro del área, no deja nada librado al azar. Un error se lo hace pagar al rival. Los sueños que imaginó Darío Benedetto en las calles de Berazategui se traducen en festejos de gol para el club que ama desde la cuna. Los números del artillero son contundentes: 31 goles en 36 partidos entre Superliga (26 tantos en 29 juegos), Copa Argentina (5 en 5) y Libertadores (2 encuentros pero no convirtió). Este año marcó 22 en 22 partidos.