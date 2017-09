La Plata: delincuente le pegó un tiro en la cabeza a un neuquino

El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 3, en la plaza Moreno de La Plata, y fue al diario Hoy a quien el joven le relató lo sucedido, aunque no quiso identificarse por temor a represalias.

“Salí de un cumpleaños y me fui caminando con un amigo para acompañarlo hasta la casa, porque vive cerca y, cuando ya estábamos por despedirnos, aparecieron dos tipos en una moto”, enunció al comienzo de su relato.

En ese momento, el joven describió que uno de los asaltantes se bajó de la moto y los amenazó con un revólver. Su amigo salió corriendo, por lo que el delincuente le disparó directamente. “Vi que le apuntó a la espalda y le tiró, pero no le dio de milagro. Yo me quedé paralizado”, admitió la víctima.

Luego, la víctima indicó: “El que estaba en la moto salió a perseguirlo, pero no lo pudo alcanzar. Entonces, el que estaba armado empezó a gritarme y a pedirme mis cosas”.

De los nervios, el estudiante afirmó que lo primero que atinó a agarrar fueron sus llaves. “Se puso furioso, me disparó al lado, en el piso, y me dijo ¿me estás jodiendo?”, recordó la víctima, y explicó que luego de la amenaza entregó sus pertenencias.

“Después de que le di mis cosas empezó a gritarme, aunque no le entendí nada de lo que me dijo”, señaló sobre la violenta situación y reafirmó que no se resistió.

“Me apuntó al rostro y atiné a correrme, pero escuché el disparo y sentí un fuerte dolor en la cabeza, como si me estuviera quemando”, describió sobre el instante en que la bala le rozó la cabeza.

Luego, los delincuentes se dieron a la fuga.