Sin dudas, el caso de Mariana Nannis en PH fue el más resonante. La pareja de Claudio Caniggia visitó el programa de Andy Kusnetzoff y lanzó una efusiva crítica al gobierno nacional durante una conversación sobre la inseguridad. “No pasa por un tema de narcotráfico, pasa porque un país se está cagando de hambre. La gente no tiene plata para comer”, sentenció indignada la rubia -emblema de la ostentación- incomodando a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y a Martín Lousteau, ex embajador de Estados Unidos y candidato a diputado por Evolución, espacio afín al oficialismo.

“Te pagan, no sé, cinco mil pesos o diez mil pesos y te suben el gas y estás cagado de frío adentro de tu casa. Y después no podés prender la luz porque la luz es cara. Y no podés gastar nada. Y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, o una medialuna”, continuó enfurecida.

“Vas con un carrito al supermercado y te gastás 300 euros. Y en Europa vas con 200 euros y te llevás un carrito enorme. Porque un queso brie te sale un dólar y acá un queso brie de repente te sale 10 dólares”, agregó, sin poder evitar la autorreferencia y un ejemplo propio de su status social. “Nosotros no tenemos problemas, pero hay gente que no puede comer”, dijo ante los argumentos que intentaron poner tanto Lousteau como Carlos “Chapa” Retegui, el técnico de Los Leones, que también estaba en la mesa.

Inmediatamente, Nannis se transformó en tendencia en las redes, cosechando numerosos comentarios al estilo: “Si te corre por izquierda Mariana Nannis, algo no está encajando”, “No la tenía a la Nannis con sensibilidad social”, “Nunca creí que iba a estar de acuerdo con Nannis”.

Otro que dio la nota fue el periodista de Clarín Claudio Savoia, en el programa de Mirtha Legrand. “La gente la está pasando mal, un poco peor que el año pasado y bastante peor que hace dos o tres años”, señaló el analista político del multimedios frente a la mirada molesta de Lilita Carrió y Esteban Bullrich, ex ministro de Educación y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

La aclaración de la Chiqui

En su mesa dominguera, Mirtha volvió a referirse a la polémica que se desató en las redes sociales a partir del comentario que le hizo a Inés Estévez luego de que hiciera la “V” de la victoria frente a cámara.

“La ‘V’ de la victoria, que yo la identifico con el kirchnerismo, el peronismo. Entonces yo le pregunté, ‘¿sos kirchnerista?’, y me dijo ‘pero no, Mirtha, esto es de los rockeros’. Se hizo todo un escandalete, pero le pregunté de buena fe, no tiene nada de malo si lo hubiera sido”, explicó la conductora.