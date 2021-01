La primera quincena tuvo un nivel de ocupación del 80% en la provincia

El viernes 15 de diciembre se registró el pico de turistas en todos los destinos de la provincia del Neuquén, donde se destacó San Martin de los Andes con 30.414, Villa la Angostura con 18.427, Neuquén Capital (9.094), Villa Pehuenia – Moquehue (6.610), Junín de los Andes (5.195), Villa Traful (3.850), Aluminé (3.485), Zapala (1.134) y el norte neuquino entre los cuales se destacan Chos Malal, las Ovejas y Huinganco, haciendo a un total de más de 1.400 turistas recorriendo la zona.

A-provincia-turismo-Ocupación-COVID-19-01.png

A su vez, los campings movilizaron 20 mil plazas para el alojamiento en carpas, donde se destaca también el gran crecimiento en los denominados “rancho movilistas”, que se trasladan en casas rodantes o motor home.

“Tenemos un porcentaje de ocupación que superó nuestras expectativas, ha sido una gran propuesta para el visitante a partir del producto que ofrece Neuquén, con protocolos que fuimos generando para esta apertura”, destacó, en diálogo con este diario, la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo.

“Comenzamos en noviembre con la pesca y el 1 de diciembre con la temporada para el turismo y, si bien hubo algunos picos de contagios, el prestador y el visitante a los protocolos los cumple”, aseguró la funcionaria.

Respecto a si existe preocupación por el aumento de casos de COVID, Focarazzo dijo que el Gobierno recorre todo el territorio y que se coordinan acciones con los intendentes para hacer tomar conciencia del problema a la gente y que se entienda que esto no se terminó y que hay que seguir cuidándose”.

Dijo que se identificó entre quienes viajan a visitar parientes y en el comportamiento de la población más joven el incremento de casos positivos. “Por eso queremos que nos acompañen los jóvenes para cuidar a los mayores y evitar esta cadena de contagios que comenzó con las fiestas”, apuntó.

A-provincia-turismo-Ocupación-COVID-19-04.png

“Estamos preocupados y hablando con las cámaras para potenciar la promoción que hace la provincia, para que se mantenga la conciencia de este problema y que no se subestime al virus. Muchas veces uno comparte un vehículo con desconocidos y no se bajan los vidrios. O lugares cerrados con gente no conviviente y ahí también hay un riesgo de contagio que no se contempla muchas veces”, advirtió.

Al ser consultada respecto a si puede haber algún tipo de restricción si la curva de contagios no se aplana, Focarazzo fue terminante. “De ninguna manera. No vamos a volver para atrás, trabajamos todo el año generando conciencia y el turista se ha portado en general bien. Ahí el grado de contagio es mínimo”, aseguró.