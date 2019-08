La quita del IVA no impactó en una baja de los precios

La funcionaria informó que recorrieron todos los hipermercados y supermercados de Neuquén, tanto mayoristas como minoristas, y constataron que cumplen con la cartelería y la eliminación del impuesto en el comprobante de compra. Remarcó que, incluso las cadenas comerciales que habían tenido problemas en otros puntos del país en esta provincia tienen todo en regla.

Vargas contó también que a su oficina llegaron comentarios emitidos mediante las redes sociales de vecinos que están decepcionados porque la eliminación del IVA no produjo una baja en los precios. “La gente por ahí tenía la esperanza de encontrar todo un 21 por ciento más barato, pero esto no es así”, aseguró.

Aclaró que esto sucede porque la quita del impuesto “tiene como objetivo frenar el impacto de la inflación”, o sea, fue decidida con el objetivo de evitar que los alimentos más requeridos se encarezcan demasiado, nada más.

Recordó que la medida “se sacó a raíz de la disparada del dólar posterior a las PASO que, con un aumento tan desmedido, produjo una inflación que se calcula en un 23 por ciento”.

Agregó que el decreto “busca que esa inflación no se traslade a los productos de la canasta básica, pero no es que va a bajar todo un 21 por ciento, sino que no se traslada el incremento”.

Esperan nuevos aumentos

Señaló Vargas que, en las próximas semanas, los precios de los productos alcanzados por la quita del IVA pueden seguir aumentando “por otros factores de la comercialización”, como los costos de transporte o de los insumos importados implicados en la cadena que va desde la producción hasta las góndolas.

La responsable de Defensa del Consumidor remarcó que el decreto eliminó uno de los componentes del precio final de las mercancías, que tiene que ver con los impuestos nacionales, pero no congeló las demás variables que impactan en la fijación de los precios.

