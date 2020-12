La reacción de Karina la Princesita por la ruptura del Polaco y Barby Silenzi

“Sabía que estaban medio mal. Uno escucha lo que dice la gente, lo que se ve en los programas y Sol por ahí me hace comentarios como ‘parece que pasó tal cosa…’. Sol se entera por la tele. Tampoco estaría bueno que el papá le diga ‘me separé’, ‘mañana volví’. Una no termina de saber si es verdad o no”, dijo la ex del Polaco para explicar que no está al tanto de la vida privada del padre de su hija.

Enseguida, la jurado del Cantando 2020 se refirió al encuentro que tuvo con Barby Silenzi el fin de semana, cuando ya era pública la presunta separación y justificó la inasistencia del Polaco al evento en el que se presentó su hija.

“Vino Barby a verla al show a Solcito, que cantó conmigo. También iba a venir Ezequiel. La invitación es para toda la familia, pero Ezequiel tiene compromisos. A veces sucede, cada cual está con sus cosas”, detalló Karina la Princesita.

Al ser consultada sobre el comportamiento del cantante, quien asistió a una fiesta -que algunos aseguran fue el detonante de la separación-, la jurado del reality de El Trece aseguró no estar capacitada para hablar sobre ello.

“Yo no puedo hacerme la tonta y decir que nunca fue así. A mí me ha pasado, éramos tan chicos que no te puedo decir si sigue siendo así. Es un tema de pareja de ellos, yo no me meto. Sería una falta de respeto opinar sobre su relación porque no me corresponde, es un tema de él", sostuvo la mamá de Sol.